Anheuser-Busch InBev Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Der Aktienkurs von Anheuser-Busch Inbev hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 5,86 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Verbrauchsgütersektor eine Überperformance darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Getränkebranche beträgt 0 Prozent, und Anheuser-Busch Inbev liegt aktuell 5,86 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da der RSI bei 43,79 liegt und der RSI25 bei 45,11. Dies deutet darauf hin, dass die Kurse weder überkauft noch überverkauft sind.

Das Sentiment und der Buzz im Internet haben gezeigt, dass die Diskussionintensität bezüglich der Anheuser-Busch Inbev-Aktie unterdurchschnittlich ist, was zu einer Bewertung von "Schlecht" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls unverändert.

In der technischen Analyse wird der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Anheuser-Busch Inbev-Aktie mit 54,35 EUR bewertet, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 59,15 EUR liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs (57,36 EUR) nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Anheuser-Busch Inbev-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.