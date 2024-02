Anheuser-Busch InBev Aktie: Ist das noch wichtig?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Anheuser-Busch InBev liegt aktuell bei 19 und befindet sich damit auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt in der Getränkebranche. Dies führt zu einer neutralen Bewertung aufgrund fundamentaler Kriterien.

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Anheuser-Busch InBev ist insgesamt sehr negativ, wie aus Diskussionen in sozialen Medien und Foren hervorgeht. In den letzten zwei Wochen dominierten insbesondere negative Themen die Gespräche, was zu einer schlechten Gesamtbewertung führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 4 schlechte und 1 gute Signal, was zu einer schlechten Empfehlung führt.

Technisch gesehen wird die Anheuser-Busch InBev derzeit als gut eingestuft, da der Kurs der Aktie um 10,47 Prozent über dem gleitenden Durchschnittskurs von 54,18 EUR liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine neutrale Bewertung und führt insgesamt zu einem guten Rating.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Getränkebranche konnte Anheuser-Busch InBev in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von 5,86 Prozent erzielen, was zu einem guten Rating in dieser Kategorie führt.