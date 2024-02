Anheuser-Busch InBev Aktie: Ist es vollbracht?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiges Kriterium zur Bewertung von Aktien. Je niedriger das KGV, desto preisgünstiger erscheint die Aktie auf den ersten Blick. Anheuser-Busch Inbev hat derzeit ein KGV von 19,87, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Die Aktie wird daher auf der Grundlage fundamentaler Kriterien als "Neutral" eingestuft.

In den letzten 12 Monaten hat Anheuser-Busch Inbev eine Performance von 5,86 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +5,86 Prozent im Vergleich zur Durchschnittsleistung der "Getränke"-Branche bedeutet. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite des Unternehmens 5,86 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Anheuser-Busch Inbev mit 1,03 % über dem Branchendurchschnitt. Investoren können somit einen Mehrertrag von 1,03 Prozentpunkten erzielen, was zu einer positiven Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (58,33) als auch der 25-Tage-RSI (55,39) von Anheuser-Busch Inbev zeigen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie in diesem Punkt als "Neutral" bewertet.