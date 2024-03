Anheuser-Busch InBev Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Das Anleger-Sentiment und der Buzz um Anheuser-busch Inbev - wurden unter die Lupe genommen, um ein langfristiges Stimmungsbild zu erhalten. Die Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung wies kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führte. Insgesamt erhält die Aktie von Anheuser-busch Inbev - bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenpolitik liegt die Dividendenrendite von Anheuser-busch Inbev - mit 1,03 Prozent aktuell über dem Branchendurchschnitt in der "Getränke"-Branche. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Anheuser-busch Inbev - besonders positiv diskutiert. Dies resultiert in einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Anheuser-busch Inbev --Aktie auf ähnlichem Niveau wie der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt wird die Anheuser-busch Inbev --Aktie sowohl bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes, der Dividendenpolitik als auch der technischen Analyse mit einem "Neutral"-Rating versehen.