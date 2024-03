Anheuser-Busch InBev Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Der RSI von Anheuser-busch Inbev liegt bei 95,12, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 58,42 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Ein wichtiger weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz, also die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den letzten Monaten zeigte die Diskussionsintensität der Aktie von Anheuser-busch Inbev eine erhöhte Aktivität, was zu einer positiven Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch unverändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führte. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Wert für Anheuser-busch Inbev.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator. Diskussionen in sozialen Medien zeigen, dass vor allem negative Meinungen zu Anheuser-busch Inbev veröffentlicht wurden. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen verstärkt mit negativen Themen rund um das Unternehmen. Dies führte zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung. Dennoch wurden auch viele "Gut"-Signale abgegeben, insgesamt neun (3 schlecht, 6 gut), was zu einer "Gut"-Signal auf dieser Ebene führte. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses erzielte Anheuser-busch Inbev im vergangenen Jahr eine Rendite von 5,86 Prozent, was 5,86 Prozent über dem Durchschnitt für Aktien aus dem gleichen Sektor "Verbrauchsgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche "Getränke" beträgt 0 Prozent, und Anheuser-busch Inbev liegt aktuell 5,86 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.