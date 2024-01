Anheuser-Busch InBev Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft", und dazwischen wird der Markt als neutral eingestuft. Der RSI von Anheuser-busch Inbev liegt bei 43,79, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, liegt bei 45,11 und deutet ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hin. Insgesamt wird daher eine neutrale Gesamteinschätzung abgegeben.

Die Anleger-Stimmung zu Anheuser-busch Inbev war in den letzten beiden Wochen größtenteils positiv, basierend auf Kommentaren und Meinungen in sozialen Medien. Allerdings wurden in den letzten Tagen auch vermehrt negative Themen angesprochen, was zu einer neutralen Einschätzung der Anleger-Stimmung führt. Die Auswertung ergab außerdem 6 schlechte Signale, wodurch die Anleger-Stimmung insgesamt als neutral eingestuft wird.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Anheuser-busch Inbev im letzten Jahr eine Rendite von 5,86 Prozent erzielt, was über dem Durchschnitt von 0 Prozent für den Sektor "Verbrauchsgüter" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Getränke" ist die Aktie mit einer Rendite von 5,86 Prozent überdurchschnittlich. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt der Aktie bei 54,35 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 59,15 EUR lag. Dies deutet auf eine überdurchschnittliche Entwicklung hin und führt zu einer positiven Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 57,36 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs von 59,15 EUR liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Insgesamt erhält Anheuser-busch Inbev aufgrund der positiven Anleger-Stimmung, der Überperformance im Branchenvergleich und der technischen Analyse eine insgesamt positive Bewertung.