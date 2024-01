Anheuser-Busch InBev Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien gegenüber Anheuser-busch Inbev war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Laut einer Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Anzahl der positiven Tage überwiegt die negativen, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Allerdings gab es mehr Verkaufssignale als Kaufsignale, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Anheuser-busch Inbev mit 1,03 Prozent unter dem Durchschnittswert von 2,85 Prozent. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf seine Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigen ebenfalls eine Verschlechterung des Bildes von Anheuser-busch Inbev in den letzten vier Wochen. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Anheuser-busch Inbev mit einem Wert von 19 auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt in der Branche "Getränke". Aus fundamentaler Sicht wird das Unternehmen daher als "Neutral" bewertet.

Insgesamt zeigt sich also eine überwiegend positive Stimmung in den sozialen Medien, mit einigen negativen Signalen in Bezug auf die Dividendenpolitik und die allgemeine Stimmungslage. Fundamentale Kriterien deuten jedoch auf eine neutrale Bewertung hin.