Anheuser-Busch InBev Aktie: Einfach nur Spitze!

Die Stimmungslage unter Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. An 11 Tagen überwogen vor allem positive Themen in den Diskussionen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls vermehrt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Anheuser-busch Inbev diskutiert. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "Gut". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen zeigen eine Gleichverteilung von Kauf- und Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment also eine "Gut"-Einschätzung.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses liegt Anheuser-busch Inbev mit einer Rendite von 5,86 Prozent in den letzten 12 Monaten weit über dem Durchschnitt von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor. Die Branche "Getränke" verzeichnete in diesem Zeitraum im Durchschnitt keine Rendite, wodurch die sehr gute Entwicklung der Anheuser-busch Inbev-Aktie zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 54,29 EUR für die Anheuser-busch Inbev-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 58,42 EUR (+7,61 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 55,97 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis führt. Insgesamt erhält die Aktie in der einfachen Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik schüttet Anheuser-busch Inbev derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Getränkebranche. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".

