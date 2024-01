Anheuser-Busch InBev Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Das Klima und die Diskussion: Bei der Bewertung einer Aktie spielen neben harten Faktoren auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. In den vergangenen Monaten zeigt die Diskussionsintensität der Anheuser-Busch Inbev-Aktie, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, eine übliche Aktivität im Netz. Daher erhält die Aktie in Bezug auf diesen Faktor eine neutrale Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Anheuser-Busch Inbev-Aktie daher als neutral bewertet.

Relativer Stärkeindex: Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen an. Der RSI der Anheuser-Busch Inbev-Aktie liegt bei 74,91, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 50, was auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Anleger: In den letzten zwei Wochen wurde die Anheuser-Busch Inbev-Aktie von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt erlaubt die Anlegerstimmung daher eine "Gut"-Einstufung. Es wurden jedoch auch 4 schlechte Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Die Messung der Anlegerstimmung ergibt insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Anheuser-Busch Inbev-Aktie liegt bei 19, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Getränke" auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt liegt. Aus fundamentalen Kriterien betrachtet wird die Aktie daher als neutral bewertet.