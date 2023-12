Anheuser-Busch InBev Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Anheuser-Busch Inbev liegt derzeit bei 19, was im Vergleich zur "Getränke"-Branche auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt liegt. Gemäß fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher weder als unterbewertet noch als überbewertet angesehen und erhält eine "Neutral"-Bewertung.

In den letzten 12 Monaten erzielte Anheuser-Busch Inbev eine Performance von 5,86 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Getränke-Branche eine Outperformance von +5,86 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum Verbrauchsgüter-Sektor lag die Rendite des Unternehmens ebenfalls um 5,86 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Aktuell bietet die Aktie von Anheuser-Busch Inbev eine Dividendenrendite von 1,03 %, was einen Mehrertrag von 1,03 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Die höheren Dividenden führen daher zu einer positiven Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In Bezug auf die technische Analyse weist die Anheuser-Busch Inbev-Aktie eine Abweichung von +8,15 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage auf, was ein "Gut"-Rating aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem Wert von 7,87 Prozent eine positive Abweichung, die ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.