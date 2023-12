Angus Ventures-Investoren können es immer noch nicht glauben

Der Relative Strength Index, RSI, ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet wird. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Angus Gold liegt bei 69,23, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen gilt, zeigt mit einem Wert von 45,71 ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Gesamtbewertung.

Bezüglich des Sentiments und Buzzes kann man über einen längeren Zeitraum die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung beobachten. Die Aktie von Angus Gold zeigt dabei eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In den letzten beiden Wochen wurde Angus Gold von den privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Auch die Themen rund um den Wert wurden überwiegend positiv diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Angus Gold-Aktie derzeit bei 0,7 CAD, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,53 CAD, was einem Abstand von -24,29 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt die Aktie jedoch ein "Neutral"-Signal, mit einer Differenz von +3,92 Prozent. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Gesamtbewertung basierend auf den beiden Zeiträumen.