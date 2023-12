Angus Ventures-Investoren können es immer noch nicht glauben

Weitere Suchergebnisse zu "Tesco":

Das Anleger-Sentiment für Angus Gold bleibt positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen zu finden sind. Die Diskussionen konzentrieren sich hauptsächlich auf die positiven Themen rund um das Unternehmen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die Internet-Kommunikation zeigt jedoch nur geringfügige Veränderungen in der Stimmung für Angus Gold in den letzten Wochen. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Angus Gold derzeit 3,92 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -23,19 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Angus Gold-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 50, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls einen Wert von 46,34, was erneut zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Angus Gold.