Angus Ventures Aktie: Das war ja klar …

Die technische Analyse der Aktie von Angus Gold betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) auf. Aktuell weist die Aktie einen RSI-Wert von 40 auf, was darauf hindeutet, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Einstufung dieses Signals als "Neutral" betrachtet. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 60, was darauf hindeutet, dass die Aktie als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch auf dieser Basis wird die Einstufung als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich für den RSI daher die Einstufung "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen in die positive Richtung. Auch Gespräche über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Angus Gold haben in den letzten ein bis zwei Tagen zugenommen. Als Resultat wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung verstärken oder verändern. Bei Angus Gold wurde eine mittlere Aktivität in den sozialen Medien gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt für die Angus Gold-Aktie beträgt aktuell 0,68 CAD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs deutlich darunter liegt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt 0,52 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt. Insgesamt erhält Angus Gold daher ein "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.