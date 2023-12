Angus Ventures Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die Analyse von Aktienkursen umfasst nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger. Die Analysten haben daher die sozialen Plattformen genutzt, um die Stimmung bezüglich Angus Gold zu messen. Die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Befunde war positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert. Aufgrund dieser Analyse erhält die Aktie die Einschätzung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Bewegungen des Aktienkurses von Angus Gold weder überkauft noch überverkauft sind. Der RSI beträgt 42,86, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 45, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird also für diese Kategorie die Bewertung "Neutral" vergeben.

Bei der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt für die Angus Gold-Aktie eine negative Entwicklung. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt beträgt 0,69 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,51 CAD liegt, was einer Abweichung von -26,09 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt 0,51 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating für Angus Gold vergeben.

Auch weiche Faktoren wie das Sentiment und der Buzz spielen bei der Aktienbewertung eine Rolle. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt eine durchschnittliche Aktivität, weshalb Angus Gold in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Angus Gold eine Gesamtbewertung als "Neutral".