Angus Energy Aktie: Das war ja klar …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Angus Energy liegt derzeit bei 63. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", die im Durchschnitt ein KGV von 9 haben, wird Angus Energy aus fundamentalen Gesichtspunkten als überbewertet eingestuft. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Angus Energy. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen zu einer Aktie zeigt an, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Angus Energy wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" liegt die Rendite von Angus Energy mit -71,7 Prozent um mehr als 56 Prozent darunter. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -15,57 Prozent, wobei Angus Energy mit 56,13 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Angus Energy liegt derzeit bei 44,44 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 61,11 zeigt an, dass Angus Energy weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammenfassend wird Angus Energy in diesem Punkt der Analyse mit "Neutral" bewertet.