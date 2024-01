Angus Energy Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Angus Energy: Aktienanalyse und Branchenvergleich

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Angus Energy können über einen längeren Zeitraum verfolgt und ausgewertet werden. Dies liefert interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erforderlich macht. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls einer Einschätzung als "Neutral" entspricht. Insgesamt ergibt sich damit für Angus Energy in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Angus Energy-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dabei ergibt sich eine Abweichung von -46,81 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem Wert von 0,58 GBP unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite von Angus Energy beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11,82 %. Mit einer Differenz von lediglich 11,82 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" liegt Angus Energy mit einer Rendite von -73,08 Prozent mehr als 61 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche, die auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -11,62 Prozent kommt, liegt Angus Energy mit 61,46 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Angus Energy in verschiedenen Bereichen eine "Schlecht"-Bewertung erhält, was auf eine herausfordernde Situation für das Unternehmen hindeutet.