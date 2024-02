Angus Energy Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Der Aktienkurs von Angus Energy verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -60,47 Prozent, was im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Energie" eine Unterperformance von 43,92 Prozent bedeutet. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt -16,55 Prozent, und Angus Energy liegt aktuell 43,92 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Angus Energy-Aktie liegt bei 37, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Dieser Wert wird auch durch den RSI auf 25-Tage Basis bestätigt, der bei 57,89 liegt. Somit wird das Wertpapier auch für den RSI25 mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Angus Energy.

Aktuell bietet Angus Energy keine Dividende an, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt zu einem geringeren Ertrag von 12,04 Prozentpunkten führt. Aufgrund dieser niedrigen Dividendenpolitik wird die Bewertung in diesem Bereich als "Schlecht" eingestuft.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Angus Energy mit 63,75 deutlich höher ist als das vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (10,01). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" aus fundamentaler Perspektive.