Angus Energy Aktie: Grund zur Freude?

Die Aktie von Angus Energy wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet angesehen, da der Wert mit 63,75 insgesamt 603 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Der Branchendurchschnitt beträgt 9,07. Aufgrund dieser Tatsache erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" liegt die Rendite von Angus Energy bei -73,08 Prozent, was mehr als 57 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -16,21 Prozent, wobei Angus Energy mit 56,87 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Investoren, die aktuell in die Aktie von Angus Energy investieren, können bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag in Höhe von 11,9 Prozentpunkten erzielen. Somit fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, was zu einer Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Die technische Analyse betrachtet den Relative Strength-Index (RSI), der das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf misst. Der RSI-Wert für Angus Energy liegt derzeit bei 66,67, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält die Aktie auf dieser Basis die Einstufung "Neutral". Der RSI25-Wert von 50 zeigt, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was ebenfalls zu einer Einstufung "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI die Einstufung "Neutral".