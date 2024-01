Angus Energy Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Angus Energy liegt derzeit bei 63,75 und damit 595 Prozent über dem Branchendurchschnitt der Öl-, Gas- und Kraftstoffverbrauchsbranche von 9. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Die Stimmung gegenüber Angus Energy auf sozialen Plattformen ist größtenteils negativ, wie unsere Analysten festgestellt haben. In den letzten beiden Tagen haben Nutzer sozialer Medien vor allem negative Themen rund um Angus Energy angesprochen. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie eine Einstufung als "Neutral" hinsichtlich der Stimmung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor weist Angus Energy eine Rendite von -73,08 Prozent auf, was mehr als 60 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Öl-, Gas- und Kraftstoffverbrauchsbranche beträgt die mittlere Rendite der letzten 12 Monate -12,64 Prozent, wobei Angus Energy mit 60,44 Prozent erneut deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Angus Energy liegt bei 64,37, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 64,01 auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Diese verschiedenen Bewertungen zeigen, dass Angus Energy derzeit sowohl in Bezug auf das KGV, die Stimmung, die Performance im Branchenvergleich und den RSI neutral oder schlecht abschneidet. Anleger sollten diese Aspekte bei ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigen.

