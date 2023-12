Angus Energy Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Der Aktienkurs von Angus Energy im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energiesektor zeigt eine Rendite von -73,08 Prozent, was mehr als 60 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -12,89 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Angus Energy mit 60,19 Prozent deutlich darunter liegt. Diese negative Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Anleger waren an drei Tagen besorgt, während positive Diskussionen nicht verzeichnet wurden. Größtenteils neutral waren die Anleger an insgesamt zwei Tagen. In den vergangenen Tagen haben sich die Anleger verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Angus Energy unterhalten. Als Ergebnis wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 63, was bedeutet, dass die Börse 63,75 Euro für jeden Euro Gewinn von Angus Energy zahlt. Dies ist 604 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 9, was darauf hindeutet, dass der Titel überbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 11,91 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Öl Gas & Kraftstoffverbrauch, 11,91). Die Dividendenpolitik von Angus Energy wird daher von der Redaktion mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.