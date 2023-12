Angus Energy Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Die technische Analyse der Angus Energy-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,95 GBP liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,525 GBP weicht somit um -44,74 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,59 GBP) liegt über dem letzten Schlusskurs (-11,02 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Wochen dominierten insbesondere negative Themen die Diskussionen, was zu der Gesamteinschätzung "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Angus Energy. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zum Sektor "Energie" hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -73,08 Prozent erzielt, was 60,52 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" auf dieser Stufe.