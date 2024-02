Angus Energy Aktie: Alles völlig egal!

Der Aktienkurs von Angus Energy im Energiesektor hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -60,47 Prozent verzeichnet, was mehr als 45 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von -15,09 Prozent, wobei Angus Energy auch hier mit 45,37 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Angus Energy. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da es weder übermäßig positive noch negative Diskussionen gab. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie kann Aufschluss darüber geben, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Angus Energy wurde in etwa normaler Frequenz diskutiert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Angus Energy diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -50,66 Prozent, wenn der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs verglichen wird. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit -21,88 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating für Angus Energy führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.