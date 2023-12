Angold Resources Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Die Dividendenrendite für Angold beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Angold von unseren Analysten eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In Bezug auf das Unternehmen Angold gab es weder positive noch negative Themen, weshalb die Aktie von der Redaktion mit "Neutral" bewertet wird.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung verstärken oder umkehren. Bei Angold wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, und die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Angold liegt bei 75 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI25 liegt bei 41,67, was bedeutet, dass Angold weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Angold-Wertpapier in diesem Abschnitt ein "Schlecht"-Rating.