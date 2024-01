Angold Resources Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Angold betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 50 Punkte, was bedeutet, dass Angold weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Ebenso ist Angold auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft (Wert: 40) und wird daher auch hier als "neutral" bewertet.

In Bezug auf Dividenden schüttet Angold im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Öl Gas & Kraftstoffverbrauch-Branche auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,66 Prozentpunkte weniger ist als der branchenübliche Durchschnitt von 3,66 %. Dies führt zu einer Einstufung als "schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

Die technische Analyse zeigt, dass die trendfolgenden Indikatoren darauf hindeuten, ob sich ein Wertpapier in einem Aufwärts- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für Angold beträgt derzeit 0,11 CAD, was ähnlich dem letzten Schlusskurs (0,11 CAD) ist und daher zu einer "neutralen" Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,1 CAD, was 10 Prozent über dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "guten" Bewertung führt. Insgesamt wird Angold auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "guten" Rating versehen.

Die Stimmung der Anleger bei Angold in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen waren besonders positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "gut" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung der Anleger-Stimmung.