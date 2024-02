Anglo Pacific Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten insgesamt 3 positive Empfehlungen für die Ecora-Aktie ausgesprochen, während es keine neutralen oder negativen Bewertungen gab. Kurzfristig betrachtet, gab es in den letzten 30 Tagen eine positive Einschätzung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 190 GBP, was einer erwarteten Entwicklung von 137,5 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie insgesamt eine gute Bewertung.

Vom fundamentalen Standpunkt aus betrachtet, weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Ecora-Aktie aktuell einen Wert von 3 auf, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" durchschnittlich ein KGV von 30 haben. Somit wird die Aktie als unterbewertet eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" konnte die Ecora-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 30,83 Prozent erzielen, was 51,39 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ecora-Aktie zeigt eine Überkauftheit auf, was zu einer negativen Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI liegt bei 82, während der RSI auf 25-Tage Basis bei 69,34 liegt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine negative Bewertung basierend auf dem RSI.

Insgesamt wird die Ecora-Aktie aufgrund der Analysen der Analysten und der fundamentalen Kennzahlen positiv bewertet, obwohl der RSI einen negativen Trend aufzeigt.

