Anglo Pacific Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Für die Ecora-Aktie liegt der aktuelle RSI bei 14,53, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 41, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dementsprechend wird die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" bewertet, was insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung für den RSI führt.

Die charttechnische Bewertung zeigt, dass der aktuelle Kurs der Ecora-Aktie von 100,4 GBP sich um -6,56 Prozent vom GD200 (107,45 GBP) entfernt, was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Im Gegensatz dazu weist der GD50 einen Kurs von 90,38 GBP auf, was einem Abstand von +11,09 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Kurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt die Ecora-Aktie insgesamt 3 Analystenbewertungen, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wurden. Für den vergangenen Monat ergab sich eine Bewertung von 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Basierend auf einer Durchschnittskursprognose von 196,67 GBP ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 95,88 Prozent, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Ecora-Aktie liegt bei einem Wert von 3, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (KGV von 36,82) als unterbewertet eingestuft wird und daher eine "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien erhält.