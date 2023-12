Anglo Eastern Plantations Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Aktie von Anglo-eastern Plantations. An vier Tagen wurde hauptsächlich positiv über das Unternehmen diskutiert, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen gesprochen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt mit einem "Gut" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Die fundamentalen Aspekte zeigen, dass die Aktie von Anglo-eastern Plantations laut dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unterbewertet ist. Mit einem KGV von 7,19 liegt es insgesamt 70 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Nahrungsmittel", der bei 23,73 liegt. Aufgrund dieser Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Anglo-eastern Plantations bei 1,71 Prozent, was 2,04 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Nahrungsmittel" weist eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3 Prozent auf. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher als unrentables Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -11,77 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Anglo-eastern Plantations damit 15,48 Prozent unter dem Durchschnitt (3,7 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Nahrungsmittel" beträgt -3,02 Prozent. Anglo-eastern Plantations liegt aktuell 8,75 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.