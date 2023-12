Anglo Eastern Plantations Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Die technische Analyse der Anglo-eastern Plantations-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 746,06 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs von 670 GBP weicht daher um -10,19 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 693,88 GBP, was einer Abweichung von -3,44 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Anglo-eastern Plantations-Aktie also auf Basis der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur Nahrungsmittelbranche erzielte die Anglo-eastern Plantations-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,45 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um -3,3 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -6,15 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum Verbrauchsgüter-Sektor, der eine mittlere Rendite von 5,39 Prozent hatte, lag die Anglo-eastern Plantations-Aktie um 14,84 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Von fundamentalen Gesichtspunkten aus betrachtet, weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Anglo-eastern Plantations-Aktie einen Wert von 7 auf. Im Vergleich dazu liegt das KGV vergleichbarer Unternehmen aus der Nahrungsmittelbranche bei 23, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Hinsichtlich der Dividendenrendite weist die Anglo-eastern Plantations-Aktie derzeit eine Rendite von 1,71 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,79 %. Mit einer Differenz von 2,08 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende daher als "Schlecht" eingestuft.