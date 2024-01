Anglo Eastern Plantations Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Anglo-eastern Plantations: Analyse und Bewertung

Anglo-eastern Plantations hat eine Dividendenrendite von 1,74 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Nahrungsmittel (3,81 %) niedriger ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen derzeit keine klare Richtung, jedoch wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Aktie (690 GBP) deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (743,23 GBP) liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich hingegen ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen Wert von 31,37, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25 liegt bei 52, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt wird die Aktie von Anglo-eastern Plantations auf Basis dieser Analysen mit einem "Neutral"-Rating versehen.