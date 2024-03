Anglo Eastern Plantations Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Bewertung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Anglo-eastern Plantations beträgt das aktuelle KGV 7, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Nahrungsmittelbranche (mit einem durchschnittlichen KGV von 27) zeigt, dass die Aktie unterbewertet ist. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf Anglo-eastern Plantations, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Anglo-eastern Plantations-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 706,69 GBP lag, während der letzte Schlusskurs bei 696 GBP nur eine geringfügige Abweichung von -1,51 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine nahezu gleiche Abweichung, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite von Anglo-eastern Plantations mit -10,75 Prozent mehr als 12 Prozent darunter. In der Nahrungsmittelbranche ist die Rendite in den vergangenen 12 Monaten bei -3,66 Prozent, wobei Anglo-eastern Plantations mit 7,08 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.