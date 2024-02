Anglo Eastern Plantations Aktie: Kaum zu glauben!

Der Aktienkurs von Anglo-eastern Plantations hat im letzten Jahr eine Rendite von -10,82 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Verbrauchsgütersektor 14,39 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite in der Nahrungsmittelbranche beträgt -3,91 Prozent, und Anglo-eastern Plantations liegt derzeit 6,91 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Anglo-eastern Plantations eingestellt waren. Es gab mehrheitlich negative Tage und nur vereinzelt positive Tage. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich neutral. Dies führt zu einer insgesamt negativen Einschätzung der Anlegerstimmung.

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild bei Anglo-eastern Plantations. Daher wird das Sentiment als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien zeigt keine signifikanten Unterschiede, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Anglo-eastern Plantations im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine niedrigere Dividende aus, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.