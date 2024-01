Anglo Eastern Plantations Aktie: Ist das wirklich alles?

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von Anglo-eastern Plantations in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert. Insgesamt erhält Anglo-eastern Plantations daher ein "Neutral"-Rating auf dieser Ebene.

Was die Dividenden betrifft, schüttet Anglo-eastern Plantations derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Nahrungsmittelsektor. Der Unterschied beträgt 2,06 Prozentpunkte (1,74 % gegenüber 3,8 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Nahrungsmittel) wird Anglo-eastern Plantations als unterbewertet angesehen. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,19 gehandelt, was einem Abstand von 72 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 25,5 entspricht. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung liegt Anglo-eastern Plantations im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor mit einer Rendite von -10,82 Prozent um mehr als 17 Prozent darunter. Die Nahrungsmittelbranche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -2,94 Prozent, und auch hier liegt Anglo-eastern Plantations mit 7,88 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.