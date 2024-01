Anglo Eastern Plantations Aktie: Ist es vollbracht?

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Anglo-eastern Plantations wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 60 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 57,93 ein "Neutral"-Rating für Anglo-eastern Plantations an.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie zulassen. In den vergangenen vier Wochen wurden jedoch keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder bei der Kommunikationsfrequenz für Anglo-eastern Plantations festgestellt. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Anglo-eastern Plantations verläuft derzeit bei 746,06 GBP, während der Aktienkurs selbst bei 670 GBP liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 693,88 GBP, was einem "Neutral"-Signal entspricht. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der technischen Analyse daher als "Neutral" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Anglo-eastern Plantations eingestellt waren. Auf dieser Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt wird Anglo-eastern Plantations in verschiedenen Bereichen als "Neutral" oder "Gut" bewertet, basierend auf den verschiedenen Analysen und Stimmungslagen.