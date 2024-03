Anglo Eastern Plantations Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine bedeutende Kennzahl zur Einschätzung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Anglo-eastern Plantations beträgt das aktuelle KGV 7, während vergleichbare Unternehmen in der Nahrungsmittelbranche durchschnittlich ein KGV von 27 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass Anglo-eastern Plantations derzeit unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion in dieser Kategorie.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt der Aktienkurs von Anglo-eastern Plantations mit einer Rendite von -10,75 Prozent mehr als 12 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Nahrungsmittelbranche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -3,66 Prozent, wobei Anglo-eastern Plantations mit 7,08 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Anglo-eastern Plantations eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem insgesamt "Neutral" Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Anglo-eastern Plantations-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 706,69 GBP lag. Der letzte Schlusskurs von 696 GBP weicht somit um -1,51 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (692,94 GBP) weist mit einer Abweichung von +0,44 Prozent ein ähnliches Bild auf. Somit erhält die Anglo-eastern Plantations-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.