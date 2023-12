Anglo Eastern Plantations Aktie: Bitte nicht vergessen!

Der Aktienkurs von Anglo-eastern Plantations hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -11,77 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") eine Unterperformance von 16,76 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Nahrungsmittel" beträgt -3,51 Prozent, und Anglo-eastern Plantations liegt aktuell 8,26 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In technischer Hinsicht zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Anglo-eastern Plantations von 678 GBP mit -9,8 Prozent Entfernung vom GD200 (751,64 GBP) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 703,38 GBP auf, was ein "Neutral"-Signal bedeutet, da der Abstand -3,61 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Anglo-eastern Plantations-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Anglo-eastern Plantations mit einem Wert von 7 im Vergleich zu Werten aus der Branche "Nahrungsmittel" (KGV von 23,76) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Anglo-eastern Plantations damit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Anglo-eastern Plantations festgestellt werden. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, weshalb das Kriterium insgesamt mit "Neutral" bewertet wird. Zusammengefasst erhält Anglo-eastern Plantations daher für diese Stufe ein "Neutral".