Anglo Asian Mining Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Anglo Asian Mining wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die vielfältigen Kommentare und Äußerungen ausgewertet, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben, und ist zu dem Schluss gekommen, dass die Anleger-Stimmung auf einem guten Niveau liegt.

In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Diese positiven Äußerungen spiegeln sich auch in der Messung der Anleger-Stimmung wider, die insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die fundamentale Analyse ergibt jedoch eine andere Einschätzung. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 81,15 ist die Aktie von Anglo Asian Mining auf Basis der aktuellen Notierungen um 162 Prozent höher bewertet als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" (30,98). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Anglo Asian Mining-Aktie liegt bei 65, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der RSI auf 25-Tage-Basis (57,89) deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Anglo Asian Mining eine Dividendenrendite von 5,81 % aus, was 1,97 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 7,79 %. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung aufgrund des niedrigeren Ertrags im Vergleich zum Branchendurchschnitt.

Insgesamt zeigen die Analysen eine gemischte Bewertung für Anglo Asian Mining, wobei die Anleger-Stimmung positiv ist, die fundamentale Analyse jedoch auf eine Unterbewertung hinweist und der RSI sowie die Dividendenrendite zu neutralen bis schlechten Einschätzungen führen.