Anglo Asian Mining Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Das Unternehmen Anglo Asian Mining wird in Bezug auf verschiedene Faktoren bewertet, um eine umfassende Analyse der Aktie zu ermöglichen. Eine wichtige Komponente ist dabei das Sentiment und der Buzz im Netz, also die öffentliche Kommunikation über das Unternehmen. In diesem Bereich wird die Aktie von Anglo Asian Mining als neutral eingestuft, da die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung gering ist.

In Bezug auf Dividendenrendite schneidet das Unternehmen im Vergleich zur Branche Metalle und Bergbau nicht so gut ab, da die Dividendenrendite bei 5,81 % liegt, was 2,72 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aus diesem Grund wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als schlecht bewertet.

Die technische Analyse der Aktie zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weist eine Abweichung von -17,73 Prozent auf, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auf der anderen Seite liegt der letzte Schlusskurs in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage nur um -1,81 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in Bezug auf die einfache Charttechnik ein neutrales Rating.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird die Aktie von Anglo Asian Mining als schlecht bewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 89,43 deutlich höher ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was aus fundamentaler Sicht als negativ gewertet wird.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Bewertung der Aktie von Anglo Asian Mining aufgrund verschiedener Faktoren, die von der öffentlichen Kommunikation über das Unternehmen bis hin zur Dividendenpolitik und der technischen sowie fundamentalen Analyse reichen.