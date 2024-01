Anglo Asian Mining Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Anglo Asian Mining bleibt neutral, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es auch keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Anglo Asian Mining bei -44,83 Prozent, was mehr als 28 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnet eine mittlere Rendite von -16,65 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Anglo Asian Mining mit 28,18 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse ist die Anglo Asian Mining mit einem Kurs von 54,5 GBP derzeit -13,79 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Betrachtet man die vergangenen 200 Tage, so ergibt sich auch hier eine Einstufung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -29,6 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength-Index, RSI, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet, zeigt bei Anglo Asian Mining einen Wert von 84,81, was auf eine "Schlecht"-Einstufung hindeutet. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist mit einem Wert von 64,95 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" basierend auf dem RSI.