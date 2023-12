Anglo Asian Mining Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Anglo Asian Mining betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 35,75 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 58,01 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ebenfalls als "neutral" bewertet wird.

In Bezug auf die Dividende liegt Anglo Asian Mining mit einer Dividendenrendite von 11,6 % über dem Branchendurchschnitt von 8,85 % im Bereich Metalle und Bergbau. Dies führt zu einer positiven Bewertung als "gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Anglo Asian Mining diskutiert, was zu einer aktuellen "gut"-Einschätzung führt.

Fundamental betrachtet liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Anglo Asian Mining bei 87,33, was über dem Branchendurchschnitt von 36,54 liegt. Dies führt zu einer Überbewertung der Aktie und einer "schlecht"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien.