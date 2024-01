Anglo Asian Mining Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Anleger: Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben Anglo Asian Mining auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Darüber hinaus haben die Nutzer der sozialen Medien in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen im Zusammenhang mit Anglo Asian Mining diskutiert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Neutral". Insgesamt wird Anglo Asian Mining in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -33,39 Prozent. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Anglo Asian Mining damit 17,65 Prozent unter dem Durchschnitt (-15,73 Prozent). Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -15,73 Prozent. Anglo Asian Mining liegt aktuell 17,65 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) misst die Aktienkursbewegungen innerhalb von 7 Tagen und bewertet die Situation als weder überkauft noch -verkauft. Der RSI für Anglo Asian Mining liegt bei 60,68, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 66, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Anglo Asian Mining beträgt 87, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" im Durchschnitt ein KGV von 36 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Anglo Asian Mining daher überbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.