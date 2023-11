Anglo American, tut es schon wieder!

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American":

Die Analyse von Anglo American ergibt interessante Erkenntnisse über die Dividendenrendite, fundamentale Kriterien, Anlegerstimmung und den Relative Strength Index (RSI).

Beginnen wir mit der Dividendenrendite, die sich aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs berechnet. Aktuell weist Anglo American eine Dividendenrendite von 5,16 % auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 9,04 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Anglo American bei 16, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 37,3 als unterbewertet betrachtet wird. Damit erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Anlegerstimmung rund um Anglo American spiegelt sich in den Diskussionen auf sozialen Medien wider. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Allerdings zeigen fünf Handelssignale ein überwiegend negatives Bild, was schließlich zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Abschließend betrachten wir den Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume misst. Für Anglo American ergibt sich ein RSI7-Wert von 98,73, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein RSI25-Wert von 46,2, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking lautet somit "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Anglo American in Bezug auf die Dividendenrendite und den RSI als "Schlecht" einzustufen ist, während das Unternehmen in fundamentaler Hinsicht als unterbewertet betrachtet wird. Die Anlegerstimmung scheint hingegen gemischt zu sein, was auf eine angemessene Bewertung des Unternehmens hinweist.