Anglo American Platinum wird immer uninteressanter …

Die Bewertung von Aktienkursen hängt nicht nur von harten Faktoren wie Bilanzdaten ab, sondern auch von weichen Faktoren wie der Stimmung. Nach Analyse von Kommentaren in sozialen Medien zu Anglo American Platinum durch unsere Analysten wurde festgestellt, dass die Stimmung neutral war. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen von den Nutzern sozialer Medien rund um Anglo American Platinum aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

In technischer Hinsicht beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Aktie von Anglo American Platinum derzeit 6,87 EUR, während der tatsächliche Kurs bei 6,2 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz von -9,75 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Hingegen liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 6,28 EUR, was einen Abstand von -1,27 Prozent zur Aktie bedeutet und zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im Hinblick auf die Dividende wird die Dividendenrendite als Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite von Anglo American Platinum liegt bei 3,17 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,76 Prozent liegt und zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik führt.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 7 für Anglo American Platinum, was bedeutet, dass die Börse 7,17 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dieser Wert liegt 93 Prozent unter dem Branchendurchschnitt und führt zu einer Einstufung als "Gut" auf Grundlage des KGV.