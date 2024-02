Anglo American Platinum-Investoren können es immer noch nicht glauben

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American":

Die Einschätzung des Anlegers bezüglich der Anglo American Platinum-Aktie basiert nicht nur auf harten Fakten wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Laut Analysten waren die Kommentare zu Anglo American Platinum in sozialen Medien größtenteils positiv. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Aus diesem Grund wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

Ein weiterer Indikator, der zur Beurteilung herangezogen wird, ist der Relative Strength Index (RSI), der Auf- und Abwärtsbewegungen in Relation setzt. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 28,57 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Somit erhält sie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Anglo American Platinum mit 3,17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,25 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6,78 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 6,55 EUR liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage führt zu einem ähnlichen Ergebnis, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Somit ergibt sich insgesamt eine positive Einschätzung basierend auf den weichen Faktoren und dem kurzfristigen RSI, während die Dividendenrendite und die technische Analyse zu gemischten Ergebnissen führen.