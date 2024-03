Anglo American Platinum-Anleger machen nicht mehr mit!

Die Dividendenrendite von Anglo American Platinum beträgt derzeit 3,17 Prozent, was unter dem Mittelwert von 6,13 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von Analysten. In Bezug auf das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Anglo American Platinum mit einem Wert von 6 unter dem Durchschnitt von 95,41 in der Branche "Metalle und Bergbau", was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage bezüglich der Aktie hat sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht verändert, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In der technischen Analyse wird die Anglo American Platinum ebenfalls als "Schlecht" eingestuft, da der Kurs der Aktie sowohl über dem 200-Tage-Durchschnittskurs als auch über dem 50-Tage-Durchschnittskurs liegt.

Insgesamt erhält die Anglo American Platinum in allen Kategorien eine "Schlecht"-Bewertung.