Anglo American Platinum Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI wird durch die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit berechnet und ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Bei Anglo American Platinum wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längere RSI der letzten 25 Tage bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 30,77 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25 von 55,1 zeigt ein "Neutral"-Rating, da auch hier die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage verglichen. Die Aktie erhält eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund einer Abweichung von -5,15 Prozent. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, da die Abweichung nur bei +0,78 Prozent liegt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Anglo American Platinum diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den vergangenen Tagen waren die Diskussionen überwiegend positiv.

Die Dividendenrendite von Anglo American Platinum liegt bei 3,17 %, was jedoch 2,08 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dadurch erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik.

Insgesamt ergibt sich für Anglo American Platinum ein "Neutral"-Rating auf der Basis des RSI und der einfachen Charttechnik, sowie eine "Gut"-Bewertung aufgrund des Anleger-Sentiments.