Anglo American Platinum Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Derzeit wird die Aktie von Anglo American Platinum als unterbewertet eingestuft. Dies ergibt sich aus dem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,16, was 92 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 97. Aufgrund des niedrigen KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie nur eine geringe Aktivität im Netz aufweist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung war in letzter Zeit ebenfalls gering, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" und "Neutral" führt.

Die technische Analyse ergibt, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 6,95 EUR verläuft und somit die Einstufung "Neutral" erhält. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich jedoch ein "Gut"-Signal mit einer Differenz von +10,2 Prozent.

Die Diskussion in den Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Anglo American Platinum eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält die Aktie daher insgesamt eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.