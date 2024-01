Anglo American Platinum Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American":

Anglo American Platinum: Diskussionen, Dividenden und Anlegerstimmung

Anglo American Platinum wird von Anlegern und Analysten gleichermaßen unter die Lupe genommen. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung geben Einblicke in das langfristige Stimmungsbild des Unternehmens. Die Aktie zeigt nur eine geringe Aktivität im Netz, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Anglo American Platinum eine Rendite von 3,96 % aus, was 0,82 Prozentpunkte weniger ist als der branchenübliche Durchschnitt von 4,79 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Gut" eingestuft.

Fundamental betrachtet weist die Aktie von Anglo American Platinum ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,16 auf, was 92 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau". Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.