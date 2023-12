Anglo American Platinum Aktie: Ein sicheres Investment?

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American":

Der gleitende Durchschnittskurs von Anglo American Platinum liegt derzeit bei 7,08 EUR, während der Aktienkurs selbst bei 5,95 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -15,96 Prozent liegt, was eine Bewertung von "Schlecht" ergibt. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50 für die vergangenen 50 Tage 5,58 EUR, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Perspektive einen Abstand von +6,63 Prozent aufweist und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote als "Neutral" vergeben.

Die Stimmung der Anleger bei Anglo American Platinum in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Analyse der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen zeigt, dass in den Diskussionen in den letzten Tagen vor allem positive Themen im Mittelpunkt standen, was dazu führt, dass die Gesamtbeurteilung der Stimmung als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Anglo American Platinum bei 6. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Metalle und Bergbau" (KGV von 115,4) ist die Aktie damit unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Auskunft darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Anglo American Platinum-Aktie beträgt derzeit 56, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 45,71 weniger volatil als der RSI7 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Anglo American Platinum.