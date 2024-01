Anglo American Platinum Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Anglo American Platinum schüttet eine Dividendenrendite von 3,96 % aus, was 0,82 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 4,78 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung wird als "Neutral" bewertet. Die technische Analyse ergibt eine "Neutral"-Einstufung aufgrund des aktuellen Aktienkurses von 6,7 EUR im Vergleich zur 200-Tage-Linie von 6,95 EUR. Im Vergleich zur zurückliegenden 50 Tage hat die Aktie jedoch ein "Gut"-Signal mit einer Differenz von +10,2 Prozent. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 8,16 Euro, was 92 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 97. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

