Anglo American Platinum Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American":

Die Anglo American Platinum-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 6,54 EUR für den Schlusskurs verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 5,7 EUR, was einem Unterschied von -12,84 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 6,49 EUR zeigt mit einem Unterschied von -12,17 Prozent ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält die Anglo American Platinum-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment führt. Hingegen wurde das Unternehmen in den Diskussionen der letzten Zeit häufiger als üblich erwähnt und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, wodurch es ein "Gut"-Rating im Buzz erhält. Insgesamt führt dies zu einem "Schlecht"-Rating für die Anglo American Platinum-Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Anglo American Platinum-Aktie liegt bei 92 und deutet somit auf eine Überkauftheit hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis mit 64,29 neutral einzustufen. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Anglo American Platinum.

In den sozialen Medien wurde das Unternehmen in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung.